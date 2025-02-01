Войска РФ массированно атаковали Запорожье 'Шахедами': повреждены жилые дома и объект инфраструктуры

В ночь на субботу, 1 февраля, российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БПЛА на Запорожье. В результате этого в городе есть разрушения.

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Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, это был самый массовый удар за последнее время – враг направил на город 16 "Шахедов".

В результате атаки в Запорожье поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Также было обесточено более 400 абонентов.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

"Задействованы в ликвидации последствий специалисты ГСЧС, энергетики, коммунальные службы, медицинские бригады в готовности", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области во время атаки РФ в ночь на 31 января сбили шесть вражеских дронов. В то же время в областном центре обломки беспилотника повредили балкон и квартиру, там также вспыхнул пожар.

В Сумах количество пострадавших в результате попадания российского дрона в многоэтажку возросло с 13 до 16 мирных жителей. Число жертв – девять человек.

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