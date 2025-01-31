Попадание российского дрона в многоэтажку в Сумах: количество пострадавших возросло до 16, аварийный подъезд закрыли

В результате попадания российского дрона-камикадзе по многоэтажке в Сумах пострадали не 13, а 16 мирных жителей. Количество жертв – девять человек.

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Обновленную информацию обнародовала пресс-служба городского совета 31 января, ссылаясь на данные штаба по ликвидации последствий ЧС. Напомним, что атака произошла в ночь на четверг, 30 января. Удар разрушил девять квартир. Среди потерпевших есть дети.

В течение пятницы продолжались работы по возобновлению коммунальных услуг в доме, который пострадал.

За два дня работники коммунальных предприятий и волонтеры закрыли 316 окон. В субботу работы будут продолжаться.

Аварийный третий подъезд дома закрыли для доступа.

Принято 153 заявления об обследовании поврежденных квартир и 10 – касательно автомобилей.

5 февраля (с 9:00 до 14:40) в сопровождении спасателей жителям разрешат попасть в свои дома, чтобы забрать уцелевшее имущество.

В вечернее и ночное время на месте удара будут дежурить сотрудники полиции.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате российской атаки по Сумам, медики ввели в искусственную кому для сохранения их жизней. Речь идет о 8-летней девочке и 17-летнем юноше.

– Среди девяти жертв обстрела в Сумах оказались родители музыканта Ники Зеновой.

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