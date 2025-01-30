От жилья осталась дыра: в Сумах в результате удара РФ погибли родители музыканта. Фото

Во время очередной террористической атаки россиян по городу Сумы ночью 30 января погибли 9 человек. К сожалению, среди них также оказались родители музыканта Ники Зеновой.

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Об этом девушка написала в Facebook. Ее родителей звали Светлана Левицкая (Зенова) и Александр Левицкий. От их жилья осталась только дыра.

"Моих родителей нашли, они убиты попаданием "Шахеда" сегодня ночью [30 января] в Сумах. Спасибо друзьям за поддержку", – отметила она.

Как написала подруга музыканты Марина Бродовская, в дом попал "Шахед", а ее родные погибли. Она попросила о помощи всех небезразличных людей.

"Требуется ваша помощь. Талантливая музыкантка, моя дорогая подруга Nika Zenova, сегодня потеряла родных и жилье. Это дом родителей Ники в Сумах, в который попал "Шахед" сегодня ночью. Родные погибли, от жилья осталась дыра. Очень прошу помочь собрать средства, в которых сейчас очень нуждается Ника, открываю вспомогательную банку", – написала Марина.

Напомним, что в ночь на четверг, 30 января, войска страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку: девять человек погибли, 13 пострадали, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января войска РФ в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате погиб 23-летний парень, а еще один мужчина получил ранение.

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