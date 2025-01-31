Россияне атаковали исторический центр Одессы баллистикой, есть разрушения: первые подробности

В Одессе вечером 31 января прогремели несколько мощных взрывов. Российские военные преступники еще раз атаковали город баллистикой.

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О взрывах после объявления воздушной тревоги и предупреждениях о новых пусках баллистики сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Также о баллистической угрозе сообщали в Воздушных силах Украины.

Первое сообщение о баллистической опасности для Одесщины было предоставлено в 19:17. Уже через несколько минут мэр Одессы сообщил о взрыве в городе.

В 19:48 раздался отбой угрозы по областям. Но уже в 19:50 и 19:54 в Воздушных Силах сообщили о двух "скоростных целях в акватории Черного моря в направлении Одессы".

Соответственно, в 20:00 мэр Одессы снова сообщил о взрыве в городе.

Мониторы ПС ВСУ призвали одесситов оставаться в безопасных местах до отбоя. Известно, что над городом до сих пор летает вражеская разведдра.

Издание "Думская" сообщает, что первый взрыв произошел возле элитной гостиницы "Бристоль" в центре города. Там вроде бы у здания образовалась воронка в земле. А у магазина напротив взрывной волны выбило стекло.

Второй удар был нанесен туда – российские преступники работают по привычной для них схеме.

В 20:30 глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что "российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами", и добавил, что "угроза остается".

Уже через несколько минут господин Кипер уточнил, что в результате вражеского удара пострадала, это сотрудница гостиницы.

"Женщина госпитализирована. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время угроза применения баллистического вооружения с юга сохраняется", – сказал он.

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