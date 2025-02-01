Стало известно, сколько ракет и БПЛА запустила Россия по Украине в ночь на 1 февраля

Страна-террорист Россия во время массированной атаки 1 февраля запустила по Украине 165 средств воздушного нападения. Сюда входили ракеты разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны.

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Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины. К отражению вражеской атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины было обнаружено и осуществлено сопровождение 165 воздушных целей врага:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков – ТОТ АР Крым, Воронежская обл., РФ.);

7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкой обл.);

8 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;4 крылатые ракеты "Калибр" (из носителей акватории Черного моря);

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Воронежская обл., РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков – Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ТОТ АР Крым).

По предварительным данным, уничтожены 56 ударных БПЛА "Шахед" и дронов-имитаторов разных типов, еще 61 беспилотник потерянный локационно. Часть крылатых ракет противника была сбита силами ПВО.

Благодаря активному противодействию Сил обороны значительное количество ракет не достигло своих целей. В то же время есть поражения, в частности, от ракеты, заходившей на целевую по баллистической траектории.

В результате массированной атаки российскими ракетами и ударными дронами повреждены гражданские объекты и критическая инфраструктура. Среди наибольших ударов – попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве и обстрел исторического центра Одессы баллистическими ракетами, являющимся очередным свидетельством терроризма руководства РФ.

Кроме того, в ночь на 1 февраля противник атаковал украинские предприятия и энергетическую инфраструктуру в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян по Украине 1 февраля, назвав это очередными террористическими преступлениями. Украинский лидер призвал союзников оказать больше помощи, чтобы защитить страну от постоянных обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля армия России нанесла ракетный удар по Полтаве. В результате обстрела в областном центре зафиксировано разрушения гражданской инфраструктуры, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. На месте попадания работают спасатели.

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