В Полтаве враг попал в жилой дом, есть разрушения. Фото

Утром 1 февраля террористическая армия России нанесла ракетный удар по Полтаве. Вследствие обстрела в областном центре зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

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В очередной раз целью путинских террористов стал многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

На месте российского теракта продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. По предварительным данным, вражеская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки.

"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя", – заявили в ОВА.

По информации мониторинговых каналов, россияне атаковали жилой дом сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, которую запустили с бомбардировщика Ту-22М3.

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