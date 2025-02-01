В Полтаве враг попал в жилой дом, есть разрушения. Фото
Утром 1 февраля террористическая армия России нанесла ракетный удар по Полтаве. Вследствие обстрела в областном центре зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры.
В очередной раз целью путинских террористов стал многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.
На месте российского теракта продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. По предварительным данным, вражеская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки.
"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя", – заявили в ОВА.
По информации мониторинговых каналов, россияне атаковали жилой дом сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, которую запустили с бомбардировщика Ту-22М3.
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