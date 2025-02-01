В Полтаве трое погибших после удара РФ по дому: ГСЧС показала фото с места трагедии

Утром в субботу, 1 февраля, российские войска ударили ракетой по жилой многоэтажке в Полтаве. В результате попадания разрушен подъезд с 1 по 5 этаж.

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Погибли три человека, еще десять, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Полтава. Россия ударила ракетой по жилому дому В результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок", –– говорится в сообщении.

Через некоторое время количество погибших и раненых увеличилось.

"До 3 человек возросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. 10 человек пострадали, среди них 1 ребенок ", – уточнили в ГСЧС в 09:31.

Российской ракетой разрушен целый подъезд многоквартирного дома – с 1 по 5 этаж. Повреждены соседние дома, а также 12 автомобилей.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. В общей сложности по состоянию на 09:00 спасатели спасли 21 человека.

Напомним, также в это утро попадание российских ракет зафиксировано на Полтавщине и Харьковщине.

В Полтавской области под вражеским ударом оказался Миргородский район. Там зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры: без света остались 164 бытовых и один юридический потребитель.

В Харьковской области российские террористы атаковали два района: Харьковский и Берестинский.

Также захватчики попали по жилому району Харькова, там горел частный жилой дом. Около 8 утра сообщалось о нескольких раненых и одной убитой россиянами женщине.

Как сообщили в "Укрэнерго", из-за российской атаки аварийные отключения около 8 часов утра применялись в семи регионах нашего государства.

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