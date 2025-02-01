Зеленский о массированной атаке РФ 1 февраля: Украине нужно больше защиты от террора

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку страны-террористки России по Украине 1 февраля, назвав это очередными террористическими преступлениями. Оккупанты били по украинским городам разными типами вооружения.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Он призвал союзников оказывать больше поддержки, чтобы защитить Украину.

"Этой ночью Россия совершила атаку против наших городов, применив разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления", – написал Зеленский.

Он отметил, что оккупанты попали в жилой дом в Полтаве, в результате чего был полностью разрушен подъезд. Сейчас известно о трех погибших и десяти раненых, среди которых есть дети.

"Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Также в результате вражеской атаки есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек погиб из-за ударного дрона РФ. Еще два человека погибли из-за атаки россиян на Сумщине.

"Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета – это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", – написал Зеленский.

Напомним, утром в субботу, 1 февраля, российские оккупанты ударили ракетой по жилой многоэтажке в Полтаве. В результате попадания разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Есть погибшие и раненые, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки РФ 1 февраля, в Харькове зафиксирован прилет по жилой застройке в Холодногорском районе, там в частном доме возник пожар. Известно, о погибшей женщине и пятерых пострадавших.

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