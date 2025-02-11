Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине: без газоснабжения остались девять населенных пунктов

Ночью 10 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Вследствие обстрела без газоснабжения остались 9 населенных пунктов.

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Под прицелом врага оказалась инфраструктура в Миргородском районе. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

После ракетного удара проблемы с газоснабжением возникли в девяти населенных пунктах Миргородского района. При этом в областной администрации уточнили, что гражданская инфраструктура не пострадала от обстрела.

В свою очередь министр энергетиики Украины Герман Галущенко подтвердил, что ночью целью путинских террористов стала газовая инфраструктура. Также он сообщил, что в целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии.

Около 23:30 в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря. Через некоторое время на Полтавщине прогремели взрывы. Также враг одновременно атаковал баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия с ночи 11 февраля вывела на пусковые рубежи свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В связи с этим в Украине предупредили об угрозе ракетной атаки со стороны врага.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне вечером в воскресенье, 9 февраля, атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". Дрон ударил по автостоянке перед жилым домом. В результате попадания пылали авто, выбиты окна в квартирах людей.

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