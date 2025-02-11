Оккупанты сбросили на Константиновку три ФАБ-250: повреждены десятки домов, есть раненые

Военные страны-террористки России во вторник, 11 февраля, сбросили на Константиновку три ФАБ-250. В результате атаки ранены и повреждены десятки домов.

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Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он в очередной раз призвал людей к эвакуации из опасных регионов Донбасса.

"Сегодня утром россияне сбросили на город три ФАБ-250. Легкие ранения получили трое местных жителей от 53 до 80 лет", – говорится в сообщении.

Филашкин добавил, что в результате удара повреждены 38 частных домов, 2 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля.

Напомним, 9 февраля россияне обстреляли Константиновку и Краматорск. В результате атаки в населенных пунктах есть попадания по частному дому, шесть человек ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля оккупанты атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". Вражеский дрон ударил по автостоянке перед жилым домом. В результате попадания горело много автомобилей, в доме поблизости были выбиты окна.

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