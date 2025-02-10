Россия обстреляла Константиновку и Краматорск: есть попадание по частному дому, шесть раненых

Страна-агрессор продолжает терроризировать Донецкую область. В воскресенье, 9 февраля, враг обстрелял Константиновку и Краматорск.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он добавил, что в населенных пунктах есть попадания по частному дому. Шесть человек ранены.

"По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрелов севера Донетчины. Константиновка получила 4 авиаудара. Вгороде ранены 4 человека, информацию о разрушениях устанавливаем. Все раненые доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

В Краматорске пока известно о двух раненых в частном доме, однако окончательные последствия обстрела еще предстоит определить.

"В очередной раз подчеркиваю: оставаться в регионе опасно! Эвакуируйтесь в более безопасные места!" – в очередной раз напомнил чиновник.

Напомним, что вечером, 9 февраля, российские оккупационные войска снова атаковали Сумы ударными БПЛА типа "Шахед". По предварительным данным, вражеский дрон ударил по автостоянке перед жилым домом.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 9 февраля, оккупантам не удалось установить российский флаг над Торецком (Донецкая область). Им помешали действия наших военных, ударивших по врагу сбросом.

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