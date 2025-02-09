Над Торецким оккупантам не удалось установить российский флаг: помешали действия ВСУ. Видео

В воскресенье, 9 февраля, оккупантам не удалось установить российский флаг над Торецком (Донецкая область). Им помешали действия наших военных, которые атаковали врага.

Видео дня

Эффектные видео атаки были опубликованы бойцами бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции. Отмечается, что враг прибег к нескольким попыткам установить свой триколор в городе.

"Сегодня в 6 утра оккупант взобрался с аквафрешем на копер шахты. Хищники атаковали его сбросом, а смежники накрыли артой. В результате – тряпку даже не успели развернуть", – говорится в подписи к видео.

Наши военные добавляют, что тем временем другая вражеская группа пыталась "хоть как-то запихнуть триколор в город". А именно просто забросили его на здание как хлам.

"Бомбер бригады "Хищник" сделал фантастическое: ВЗБИЛ тряпку сбросом ВОГа. Торецк - это Украина", – резюмировали атаку военные.

Напомним, что город Торец Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны Украины. Фейк о его "увлечении" понадобился стране-агрессору, чтобы попытаться переключить внимание своего населения от потерь армии в Курской области РФ.

Россияне еще несколько дней назад заявили о "захвате" Торецка - города, из-за их обстрелов превратилось в руины. Однако в Силах обороны Украины опровергли фейк, заявив, что бои в городе продолжаются, украинские подразделения продолжают сопротивляться врагу.

За сутки 8 февраля на Торецком направлении ВС РФ совершили девять атак неподалеку от Крымского и Торецка.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны предположили, что Россия может опрокидывать силы из-под Курахового в Торецк – это подразделения не менее пяти военных формирований. Вероятно, так агрессор надеется содействовать своим наступательным операциям на Константиновку весной-летом 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!