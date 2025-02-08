Мертвые руины: в сети показали, что российские оккупанты сделали с Торецком. Видео

Торецк – еще один город, ставший жертвой безжалостной агрессии России. То, что когда-то было густонаселенным городом, теперь стало огромным кладбищем, полным развалин и безлюдных улиц.

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Торецк, где когда-то проживало около 35 тысяч человек, сейчас остается безлюдным. Как выглядит сегодня город, показали фотографы Константин и Влада Либеровы.

До начала войны Торецк был домом около 35 тысяч человек. После падения Авдеевки в феврале 2024 года город стал важным стратегическим пунктом на линии фронта, рядом с другими логистическими центрами, такими как Краматорск и Константиновка. Теперь же город напоминает мертвый мир, где нет места для жизни.

"Это город Торецк. Очередной украинский город, стертый с лица земли российской армией. Когда-то в этих домах жили люди. Теперь они потеряли все из-за российской агрессии. Мир забудет, если мы регулярно не будем напоминать, что война, самая кровавая и жестокая - продолжается", – подчеркнули фотографы.

Следует отметить, что в Торецке Донецкой области продолжаются бои в городской застройке. Российские войска в этом направлении активно проводят штурмы и давят на Силы обороны Украины, применяя все свои силы и средства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Торецком направлении возросла активность штурмовых действий российских солдат. В основном для штурмов армия РФ использует малые пехотные группы.

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