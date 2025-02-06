Оккупанты на Торецком направлении хотят силой выбить украинских бойцов с позиций: военный рассказал о ситуации. Карта

В Торецком направлении возросла активность штурмовых действий русских солдат. Противник пытается силой выбить украинских защитников с позиций.

Видео дня

Об этом заявил командир 9-й механизированной роты 28-й ОМБр Иван Яблонский в эфире "Киев 24". По его словам, в основном для штурмов армия РФ использует малые пехотные группы.

"Я могу сказать, что активность противника намного выросла. Они начали более активно применять БПЛА, чаще совершать штурмовые действия, в основном используя малые пехотные группы. Более интенсивно", – сказал военный.

Яблонский добавил, что российские оккупанты не делают "чего-то чрезвычайного" и не применяют новые методы.

"Видимо, они уже все перепробовали, и единственное, на что они надеются, это силой нас отсюда выбить", – объяснил он.

По словам военного, враг начал активно применять дистанционное минирование с помощью БПЛА, что представляет серьезную угрозу как для автотранспорта, так и для украинской пехоты.

В Институт изучения войны сообщили о продвижении российских войск на Торецком направлении в условиях продолжения наступательных действий в районе 5 февраля. В течение двух последних дней оккупанты продолжали наступление в Торецком районе; на северной окраине Торецка; и к западу от Торецка возле Щербиновки.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись по улицам Серова и Григория Сковороды на севере Торецка.

В то же время, количество российских штурмов на Торецком направлении выросло на 30% по сравнению с декабрем 2024 года, а российские войска все чаще применяют "лобовой удар" по Торецку.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники недавно продвинулись на Покровском направлении на фоне наступательных операций кафиров в этом районе. Успехи защитников подтверждаются геолокационными кадрами, тогда как некоторый заявленный пропагандистами прогресс оккупантов не находит доказательств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!