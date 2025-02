Силы обороны имеют успехи на Покровском направлении: в ISW оценили ситуацию и рассказали, где идут бои. Карта

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении на фоне продолжающихся наступательных операций российских войск в этом районе. Успехи защитников подтверждаются геолокационными кадрами, тогда как некоторый заявленный пропагандистами прогресс оккупантов не находит доказательств.

Видео дня

В то же время военные обозреватели допускают захват врагом одного из населенных пунктов несколько суток назад. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 5 февраля.

Отмечается, что в течение прошедших двух дней ВС РФ продолжали наступления восточнее Покровска вблизи Калиново, Водяного Второго, Елизаветовки и Миролюбовки; к юго-востоку – возле Проминя; к югу – вблизи Песчаного; юго-западнее – в районе Котлино, Удачного и Успеновки. Российские блогеры жаловались на атаку ВСУ на линии сел Срибне – Запорожье – Надеевка (все юго-западнее райцентра).

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что российские силы использовали транспортные средства для переброски штурмовых групп на линию столкновения к северу от Новоелизаветовки (юго-западнее Покровска), из них защитники уничтожили семь единиц.

Оценка продвижения украинцев: украинские силы недавно продвинулись восточнее Надеевки (юго-западнее Покровска). Оценка продвижения россиян: российские войска продвинулись в южное Срибне (юго-западнее Покровска) и, вероятно, захватили населенный пункт", – пишет ISW, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля.

Аналитики отметили, что украинский военный обозреватель Константин Машовец еще 4 февраля оценил, что оккупанты, вероятно, захватили село Срибне.

По словам пропагандистов, подразделения российской армии продвинулись на 1,5 км вдоль железнодорожного пути от Котлино до Покровска, а также северо-восточнее Удачного, а неизвестные силы российских десантников "укрепили позиции вблизи Срибного и села Запорожье". Вместе с тем заявленный минобороны РФ прогресс о том, что российские войска якобы захватили село Барановка к северо-востоку от Покровска, ISW не подтверждает.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно с позиций оккупантов под Покровском дезертировала целая группа российских горе-штурмовиков. В частности, из передовой сбежали не менее восьми оккупантов – бывших зэков, служивших в 1437-м самоходно-артиллерийском полку армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!