Под Покровском дезертировала целая группа российских горе-штурмовиков

В рядах российской оккупационной армии набирает обороты дезертирство. Недавно с позиций оккупантов под Покровском сбежала группа штурмовиков из 1437 самоходно-артиллерийского полка армии РФ.

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Речь идет минимум о восьми россиянах, попавших на войну из мест лишения свободы, их разыскивают. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

"Сообщения о российских дезертирах продолжают сыпаться как из рога изобилия. Под Покровском дезертировала целая группа зэков-штурмовиков из полка 1437! Сообщается как минимум о 8 беглецах. По словам разыскивающих их командиров, "могут выдавать себя за "трехсотых" – не удивимся, если они действительно были ранены и отказались снова идти на штурм", – отмечено в сообщении.

Подобное развитие событий именно в 1437 самоходно-артиллерийском полку кажется тем более вероятным, что в сентябре прошлого года российский правозащитный проект "Гулагу-нет" публиковал рассказ одного из воевавших в его составе оккупантов, тот рассказывал о "систематических поборах" в подразделении, за отказ платить командиры отправляли оккупантов на "ноль".

"Их командиры создавали невыносимые условия, угрожали применением насилия и применяли его, отправляли людей в ямы, подвергали жестокому обращению и избиениям, а в некоторых случаях убивали рядовых солдат, бесправных и беззащитных", – утверждали тогда российские правозащитники.

Да и "Хочу жить" неоднократно сообщал о случаях, когда выживших после штурмов россиян командиры разных российских подразделений сразу же отправляли на "добивание". Буквально на днях проект рассказывал о таких практиках в 352 мотострелковом полку ВС РФ.

"У попавшего в подобную ситуацию российского солдата, неважно, зэк он или "идейный доброволец", простой выбор: умереть или сбежать. Как видим, второй вариант в последнее время выбирают все чаще. Напоминаем, что любой российский военный, в том числе СОЧ или дезертир, может обратиться к нам и убежать от античеловеческой скотской системы. Обращаемся к родным, близким, знакомым этих парней: если у вас есть возможность связаться с ними, обязательно расскажите им о проекте "Хочу жить". Таким образом вы спасете им жизнь. Ведь если их поймают, вряд ли будут разбираться по закону и доводить дело до суда. Обычно таких кидают "на яму" или сразу отправляют в мясной штурм "искупать вину", – отмечено в сообщении "Хочу жить".

Сдаться в плен и сохранить себе жизнь россияне могут, воспользовавшись Telegram-ботом t.me/spasisebyabot, позвонив на номера +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) либо написав сообщение в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Напомним, в декабре прошлого года в сеть попали списки российских солдат, которых записали в дезертиры. Среди них оказались как сбежавшие с фронта, находящиеся в розыске, так и погибшие и пропавшие без вести оккупанты.

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