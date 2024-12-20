Не захотели умирать за Путина: в сеть попали списки российских солдат, которых записали в дезертиры

Источники в командовании одного из военных округов РФ передали проекту "Хочу жить" списки военнослужащих страны-агрессора, которых записали в дезертиры. Среди них оказались как беглецы с фронта, находящиеся в розыске, так и погибшие и пропавшие без вести оккупанты.

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Эти списки 20 декабря опубликовали в Telegram-канале "Хочу жить", единого центра приема обращений военных РФ по сдаче в плен. Они содержат 500 имен оккупантов, перечисленных а алфавитном порядке.

Многие из этого списка, как говорится в публикации, "осознали бессмысленность и бесперспективность развязанной Путином "движухи".

"Наши ребята" в командовании одного из военных округов ВС РФ передали нам интересный документ с данными о десятках тысяч солдат, которых минобороны РФ записало в СОЧ (самовольное оставление части. – Ред.) или в дезертиры", – сообщили в "Хочу жить".

В списке действительно есть те, кто, насмотревшись на ужасы службы в армии РФ и побывав на "движухе", покинул часть и находится в розыске, рассказали в проекте.

Однако при проверке списков выяснилось, что в нем также числятся погибшие и пропавшие без вести, которых разыскивают их родные.

В "Хочу жить" допустили, что в списках есть и погибшие, чьи останки были найдены украинскими поисковыми группами и возвращены в РФ в рамках репатриации, которая состоялась в пятницу, 20 декабря.

"Трудно представить, что человек, самовольно оставивший часть, не свяжется с семьей. Однако матери и жены этих военнослужащих вынуждены публиковать мольбы о помощи в поисках близких, которые зачастую не дают результатов. Особенно, если военнослужащий погиб в бою или его "обнулили" по приказу командира", – говорится в публикации.

В проекте "Хочу жить" также указали, что практика "обнуления" неугодных оккупантов приобрела массовый характер в рядах армии агрессора.

Так, военные РФ записывают коллективные обращения, сообщая о внесудебных казнях в своих подразделениях. Некоторые, зная о возможной расправе, заранее готовят посмертные видеообращения, а кремлевские пропагандисты жалуются на командиров-мясников.

Чтобы скрыть большие потери и свои преступления, командиры маскируют убийства, записывая "обнуленных" бойцов в СОЧ и дезертиров. Это позволяет избежать расследований и снимает с командиров ответственность.

В "Хочу жить" также обратились к родным военных РФ:

"Если ваш близкий долго не выходит на связь и оказался в этом списке, возможно, он стал жертвой внесудебной казни или стал неугодным командованию и идет подготовка к его "обнулению" с последующим сокрытием".

В проекте пообещали ежедневно публиковать такие списки.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин 19 декабря на ежегодной "прямой линии" цинично назвал войну против Украины "движухой". Международный военный преступник заявил, что якобы "движухи хочется", когда "скучно".

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