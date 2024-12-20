Минус рекордные 2200 оккупантов и 42 артсистемы: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали на фронте около 2200 военнослужащих российской оккупационной армии. Также уничтожили 275 единиц ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 20 декабря, потери личного состава ВС РФ, понесенные ими в нашей стране с начала полномасштабного вторжения, достигают 770 420 захватчиков убитыми и ранеными.

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