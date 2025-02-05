Ситуация вблизи Покровска самая напряженная: на фронте произошло 80 боевых столкновений – Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, истощая врага по всей линии фронта. В настоящее время произошло 80 боевых столкновений.

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В Генштабе ВСУ доложили о ситуации на передовой по состоянию на 22:00 5 февраля. Самой сложной остается ситуация на Покровском направлении.

В частности, в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, 34-й отдельной бригады береговой обороны, 3-й отдельной штурмовой бригады. 32-й отдельной механизированной бригады, эффективно уничтожающей врага.

В свою очередь, с начала суток противник нанес один ракетный (одна ракета), 48 авиационных ударов, сбросив 78 КАБов, и произвел более 4400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку от Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленого Роща, Грековки, Новоегоровки, Ямполевки, Колодцев и Торского. Наши воины остановили восемь атак захватчиков, еще три боя продолжаются.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Спорного, Северского и Верхнекаменского, все атаки уже отражены.

На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Часова Яра и Ступочек, одно боестолкновение еще продолжается. КАБом противник нанес авиаудар по Ступочкам.

В Торецком направлении враг провел девять наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецкая, Дилиевки и Щербиновки. Авиация противника нанесла удары по Клебан-Быку и Екатериновке.

С начала суток враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеждинки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаков. Наши подразделения отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Улакли потерпели авиационный удар противника.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 298 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожены 16 автомобилей, средство спутниковой связи, окопный РЭБ, самоходная артиллерийская установка, миномет; также наши защитники повредили два танка, две единицы автомобильной техники, БМ-21 "Град", пушку и самоходную артиллерийскую установку врага.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отразили три атаки оккупационной армии в районе Константинополя. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Богатырь.

На Гуляйпольском направлении враг дважды при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Новополя, также нанес авиационных ударов по Гуляйполю, Егоровке и Белогоровке.

На Курском направлении украинские защитники отразили девять вражеских атак. Кроме того, враг нанес 37 авиационных ударов, сбросив 52 КАБ, осуществил 371 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Ранее главнокомандующий Александр Сырский сообщил о том, что украинские военные продолжают методически разоружать противника. Только за 2024 год было атаковано 13 тысяч артиллерийских систем армии страны-агрессора. Это больше, чем вместе за все предыдущее время со дня полномасштабного вторжения.

Напомним, в России продолжают заявлять, что государству-агрессору не требуется проведение мобилизации. При этом фиксируется все большее число признаков того, что РФ становится труднее восполнять войска после значительных потерь в поле боя.

Как писал OBOZ.UA, на фоне больших потерь в войне против Украины страна-террорист Россия набирает в ряды оккупационную армию людей с серьезными заболеваниями. Недавно минобороны РФ предложило пополнять ряды путинской армии людьми с сифилисом и психозами.

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