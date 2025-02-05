Одна из приоритетных задач оборонной войны: Сырский показал уничтожение вражеской артиллерии на фронте. Видео

Украинские военные продолжают методически разоружать противника. Только за 2024 год было поражено 13 тысяч артиллерийских систем армии страны-агрессора. Это больше, чем вместе за все предыдущее время со дня полномасштабного вторжения.

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Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Александр Сырский. Он показал эффектное видео одной из атак и подчеркнул, что уничтожение вражеской артиллерии на фронте - одна из приоритетных задач оборонной войны.

"В общей сложности потери врага в артиллерийских системах составляют в настоящее время почти 23 тысячи единиц, плюс до этого 1269 обезвреженных РСЗО оккупантов". – говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Сырский добавил, что эффективная контрбатарейная работа украинской артиллерии и масштабное применение беспилотных подразделений фактически свели на нет начальное доминирование артиллерии российских захватчиков на поле боя.

"Спасибо всем воинам за результативность! Слава Украине!" – резюмировал свое сообщение Сырский.

Ранее стало известно о том, что за январь 2025 года российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 48 240 военных. При этом рекордные потери захватчиков по количеству убитых и раненых были зафиксированы в декабре 2024 – 48670.

Напомним, в России продолжают заявлять, что государству-агрессору не требуется проведение мобилизации. При этом фиксируется все большее число признаков того, что РФ становится труднее восполнять войска после значительных потерь в поле боя.

Как писал OBOZ.UA, на фоне больших потерь в войне против Украины страна-террорист Россия набирает в ряды оккупационную армию людей с серьезными заболеваниями. Недавно минобороны РФ предложило пополнять ряды путинской армии людьми с сифилисом и психозами.

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