"Декабрь был самым дорогим месяцем войны": разведка Британии оценила потери России и дала прогноз на февраль

В течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 48 240 военных. При этом рекордные потери захватчиков по количеству убитых и раненных были зафиксированы в декабре 2024 – 48 670.

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Среднесуточные потери россиян продолжают превышать 1000 человек. Об этом в соцсети Х сообщила военная разведка Великобритании.

По информации британского разведывательного ведомства, январь 2025 года, вероятно, стал вторым самым дорогостоящим месяцем войны для России. На данный момент рекордные потери путинской армии были в декабре прошлого года, когда украинские военнослужащие ликвидировали и ранили почти 50 тыс. оккупантов.

В январе 2025 года также были отмечены вторые по величине среднесуточные российские потери в войне против Украины. В среднем за сутки бойцы ВСУ уничтожали 1556 россиян. Это не представляет собой существенного изменения по сравнению с общим числом в декабре 2024 года в 1570 человек, самым высоким средним ежедневным уровнем потерь российских войск в войне.

Также в британской разведке спрогнозировали, что потери РФ продолжат в среднем превышать 1000 человек в день в феврале 2025 года, что отражает высокий темп российских наступательных операций.

Напомним, в России продолжают заявлять, что государству-агрессору не требуется проведение мобилизации. При этом фиксируется все больше признаков того, что РФ становится труднее пополнять войска после значительных потерь на поле боя.

Ранее сообщалось, что на фоне больших потерь в войне против Украины страна-террорист Россия набирает в ряды оккупационной армии людей с серьезными заболеваниями. Недавно минобороны РФ предложило пополнять ряды путинской армии людьми с сифилисом и психозами.

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