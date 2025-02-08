Продолжаются бои в городской застройке: в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке

В Торецке Донецкой области продолжаются бои в городской застройке. Российские войска на этом направлении активно проводят штурмы и давят на Силы обороны Украины, применяя все свои силы и средства.

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По состоянию на 16:00 7 февраля на Торецком направлении противник восемь раз атаковал наши подразделения в Торецком районе. Об этом "Суспільне Донбас" сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Силы обороны Украины сопротивляются превосходящему в разы российскому агрессору, наносят ему сокрушительные потери в личном составе и технике", – отметил он.

По словам Волошина, основные усилия российских войск сосредоточены в направлении шахты "Торецкая" (север), шахты "Центральная" (юг) и по центру в направлении школы №5. Каждый день в городе происходит от 10 штурмов и больше.

"Противник имеет цель заблокировать логистические пути. Оккупанты минируют их, а там где нет возможности провести минирование – делает невозможным передвижение, устраивая завалы или искусственные подрывы", – рассказал спикер.

Утром в пятницу на Краматорском и Торецком направлениях враг при поддержке артиллерии и БПЛА проводил штурмовые действия наших позиций в районе Дылеевки, Часова Яра и Торецка.

"Враг использует все средства, чтобы нас победить – как силу того, что преобладает численностью и забрасывает "мясом" на штурмы своими воинами (даже одноразовыми), так на информационном фронте (использует вражеское ИПСО)", – добавил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Торецком направлении возросла активность штурмовых действий российских солдат. В основном для штурмов армия РФ использует малые пехотные группы.

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