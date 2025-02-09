Враг 54 раза атаковал под Покровском, на Курщине продолжаются горячие бои: сводка Генштаба

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. В течение суток 8 февраля на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновения.

Видео дня

Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 февраля.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудар, в том числе сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник произвел более 5800 обстрелов, из них 127 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2856 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Великие Проходы, Липцы, Марково, Дружковка, Константиновка, Васильевка, Гришино, Богатырь, Разлив, Гуляйполе, Новодаровка, Новополь, Ольговское, Степногорск, Марьевка.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава и техники, трем артиллерийским средствам, а также двух радиолокационных станциях российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед в направлениях Нового, Колодцев, Новоегоровки и Ямполевки.

На Северском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Елизаветовка, Проминя, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лысовка, Покровск, Удачное, Надеевка, Преображенка и Шевченко.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 12 атак позиций наших войск, усилия концентрировали близ Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 44 авиационных удара, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, в течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. человек. Причем 7 тыс. из них составили безвозвратные потери.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия продолжает расширять свои военные возможности, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать затяжную войну против Украины. Также это говорит об отсутствии заинтересованности РФ в переговорах или прочном мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!