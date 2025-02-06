Россия за январь под Покровском понесла больше потерь, чем за всю вторую чеченскую войну – ОСГВ 'Хортица'

В течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. человек. Причем 7 тыс. из них составили безвозвратные потери.

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Несмотря на огромные потери личного состава, россияне продолжают активно штурмовать Покровское направление. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, за первый месяц 2025 года на Покровском направлении украинские военнослужащие ликвидировали 7000 оккупантов. Еще примерно такое же количество составляют раненые и пропавшие без вести.

При этом захватчики не прекращают наступательные действия на этом участке фронта. Ежедневно в районе Покровска войска РФ осуществляют десятки атак. Россияне пытаются штурмовать преимущественно к югу и юго-западу от районного центра.

"Вторая чеченская война у россиян за весь период – 6000 погибших. То есть под одним Покровском за январь у них больше погибших, чем за всю вторую чеченскую войну", – заявил Трегубов.

Представитель ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что путинская армия не сбавляет темп и бросает все силы и резервы, чтобы захватить Покровск. По словам Трегубова, если врагу удастся перерезать пути, ведущие в город, хотя бы с запада и с юго-запада, то это могло бы свидетельствовать об успехе оккупантов. Однако на сегодняшний день враг не достигает поставленных целей и пытается закрепиться в небольших населенных пунктах вокруг Покровска.

Напомним, Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении на фоне продолжающихся наступательных операций российских войск в этом районе. Успехи защитников подтверждаются геолокационными кадрами, тогда как некоторый заявленный пропагандистами прогресс оккупантов не находит доказательств.

Ранее сообщалось, что недавно с позиций оккупантов под Покровском дезертировала целая группа российских горе-штурмовиков. В частности, с передовой сбежали не менее восьми оккупантов – бывших зэков, служивших в 1437-м самоходно-артиллерийском полку армии РФ.

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