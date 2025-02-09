Страна-террорист Россия продолжает расширять свои военные возможности, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать затяжную войну против Украины. Также это говорит об отсутствии заинтересованности РФ в переговорах или прочном мире.

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В частности, россияне формируют новые военные дивизии и строят дополнительные объекты оборонно-промышленной базы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Военное командование РФ планирует увеличить численность личного состава более чем на 100 тыс. солдат. Также Москва продолжает углублять военное сотрудничество с КНДР.

Примечательно, что еще в январе 2023 года бывший министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что РФ создаст 14 новых военных дивизий. Однако ISW не может проверить статус формирования 14 дивизий, о которых ранее объявил Шойгу.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что усилия России по формированию, реструктуризации и оборонному производству ясно показывают, что диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и стремится продолжить войну.

Подобные планы Кремля предполагают, что именно Россия, а не Украина, является стороной, отказывающейся от добросовестных переговоров и активно продвигающей затяжную войну вместо мира, одновременно создавая условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с НАТО. Российские официальные лица и информационное пространство часто представляли войну против Украины как часть более масштабной конфронтации с Западом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже неоднократно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. По его убеждению, тот "переживает за жертвы" и "хочет, чтобы люди перестали погибать".

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин распорядился создать в московском музее Победы на Поклонной горе постоянную экспозицию о войне на Украине. Выполнить его приказ подчиненные должны до 1 июля.

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