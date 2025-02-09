Торецк не оккупирован: почему РФ запустила фейк о захвате города

Город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны Украины. Фейк о его "захвате" понадобился стране-агрессору, чтобы попытаться переключить внимание своего населения от потерь армии в Курской области РФ.

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Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире канала "Суспільне.Новини". Он напомнил, что тяжелые городские бои на этом участке передовой продолжаются давно.

"Мне кажется, что это попытка отвлечь от некоторых заметных провалов, которые произошли у россиян на днях. В первую очередь от того, что их постигли неудачи в районе Курщины. Надо было дать какой-нибудь позитив своему населению. И они дали это", – объяснил военный такой вброс российской пропаганды.

Он подчеркнул, что несмотря на тяжелые бои в Торецке, которые идут уже который месяц, ни о каком контроле россиян над городом речь не идет.

"Им просто нужно было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать населению о каком-то контроле…" – добавил Трегубов.

В официальном Telegram-канале ОСУВ "Хортица" под названием "Хортицкий ветер" 9 февраля сообщили, что на Торецком направлении российские командиры отправляют новые волны своей пехоты на самоубийственные атаки и штурмы. Оккупанты, при отсутствии достаточного количества бронетехники, используют для этого обычные легковушки, чем даже облегчают работу Силам обороны.

"Когда после ударов дронами штурмотранспорт врага наконец-то останавливается, пилоты FPV-дронов начинают методическое уничтожение еще живых захватчиков. Возле поселка Нью-Йорк оккупанты пытались прорваться на позиции Сил обороны, в том числе и на легковушках. Результат – сгорела не только техника, но и сами штурмовики", – отметили военные, демонстрируя видео боевой работы.

Спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что на сегодняшний день армия РФ ставит себе задачу захватить сильные обороны позиции ВСУ в Торецке. Это направления шахт "Центральная" и "Торецкая".

"Как действует враг? Он накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, дальше двигается по центральной части, возле библиотеки, а затем проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости", – пояснил он.

По его словам, такую же тактику оккупанты применяют во время штурмов позиций Сил обороны в районе Забалки. Кроме того, в последнее время "уж слишком" активизировалась тактическая российская авиация.

"Результат такой активизации вчера был на Торецком направлении", – подчеркнул спикер ОТУ "Луганск", имея в виду сбитие воинами ВСУ российского штурмовика Су-25 и, вероятно, повреждение вражеского вертолета Ми-8.

Напомним, что россияне еще несколько дней заявили о "захвате" Торецка – города, который из-за их обстрелов превратился в руины. Однако в Силах обороны Украины опровергли фейк, заявив, что бои в городе продолжаются, украинские подразделения продолжают сопротивляться врагу.

За сутки 8 февраля на Торецком направлении ВС РФ совершили девять атак неподалеку от Крымского и Торецка.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны предположили, что Россия может перебрасывать силы из-под Курахово к Торецку – это подразделения не менее пяти военных формирований. Вероятно, так агрессор надеется содействовать своим наступательным операциям на Константиновку весной-летом 2025 года.

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