Россия может перебросить силы из-под Курахово к Торецку для будущего наступления: в ISW назвали сроки и цель

Командование армии России может перебрасывать силы из района города Курахово в направлении Торецка на Донетчине. Так враг надеется содействовать своим наступательным операциям на Константиновку весной-летом 2025 года.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 8 февраля. Аналитики назвали, какие именно подразделения привлекает агрессор и оценили его намерения.

По их словам, недавно российский источник утверждал, что командование ВС РФ передислоцирует из Кураховского на Торецкое направление части не менее пяти военных формирований из состава 8-й общевойсковой армии.

В частности, речь идет о подразделениях 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-го танкового и 381-го артиллерийского полков (все принадлежат к 150-й мотострелковой дивизии), а также 96-го полка (возможно, тоже в составе указанного дивизии, хотя ISW ранее не наблюдал сообщений о действиях этого подразделения в Украине).

"Пока мы не нашли подтверждений или иной отчетности по этому вероятному перераспределению", – подчеркнули аналитики.

Вместе с тем указали данные другого российского источника, согласно которым по состоянию на 8 февраля 2025 года подразделения упомянутых 102-го и 103-го российских мотострелковых полков действуют вблизи Дачного (село в Кураховской громаде Покровского района Донетчины).

"Передислокация подразделений 8-й общевойсковой армии на Торецкое направление – в сочетании с активизацией усилий в направлении Часова Яра в течение последних недель – свидетельствует о том, что российское командование, возможно, намерено сделать приоритетным наступление в сторону Константиновки и форсирование крепостного пояса Украины в 2025 году", – указали в ISW, подчеркнув, что ранее уже предполагали именно такое развитие событий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области Торецк стал еще одной жертвой безжалостной агрессии России: то, что когда-то было густонаселенным городом, теперь – огромное кладбище руин и безлюдных улиц. Как он выглядит сегодня, показали фотографы Константин и Влада Либеровы.

