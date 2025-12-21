Войска РФ пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз десятков людей

Украинские военные подтвердили, что оккупанты пересекли украинскую границу вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительно вывезли более 50 гражданских лиц. Среди депортированных преимущественно пожилые мужчины и женщины, одной из них 89 лет.

Об этом в комментарии СМИ сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий. По его словам, в этом районе продолжаются стабилизационные действия, а из-за российского наступления Силы обороны отошли с нескольких позиций.

Лиховий также отметил, что почти все принудительно вывезенные жители села ранее отказались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Принудительную депортацию украинцев в страну-агрессора уже расследуют правоохранители. В ВСУ такие действия оккупантов считают нарушением Женевской конвенции.

Что предшествовало

Информация о принудительном вывозе жителей села Грабовское в Россию так называемую "фильтрацию" появилась в медиа утром 21 декабря. Населенный пункт расположен примерно в 200 метрах от российско-украинской границы. Оккупанты зашли в это село ночью 20 декабря.

"Красный крест" и добровольцы спецподразделения полиции "Белые ангелы" проводили эвакуацию жителей из ряда сел на границе Сумщины. Однако не все люди согласились выехать в безопасные места.

"В селе были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Нам известно, что речь идет о чуть более полусотни граждан. Их вывезли на территорию Российской Федерации для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий"", – говорится в сообщении "Кордон. Медиа".

Ранее OBOZ.UA сообщал, российское оккупационное войско продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Украины. В Великописаревской общине (Сумская область) оккупанты прицельно атаковали мужчину, который ехал на велосипеде.

Также в результате российского авиаудара на Сумщине погибли 80-летняя жительница громады и ее пес. Женщина находилась в собственном дворе, когда российский снаряд попал в дом.

