Прорыв РФ на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации в Грабовском

В селе Грабовское Сумской области, где недавно российский отряд похитил 50 человек, до сих пор идут бои. Украинские защитники проводят зачистку приграничья от врага.

Об этом заявили в пресс-службе Группировки Объединенных Сил. Там уточнили, что украинская армия выгоняет врага на территорию России.

"Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, 20 декабря российские захватчики заняли приграничное село Грабовское в Сумской области. После этого они принудительно вывезли на территорию РФ чуть более 50 местных жителей (преимущественно пожилых людей), которые в письменной форме отказались от эвакуации вглубь Украины ранее. Детей среди депортированных украинцев, по данным старосты села Ларисы Кремезной, не было.

В ВСУ подтвердили информацию о похищении людей. Впоследствии стало известно, что к военному преступлению причастны военнослужащие 36-й мотострелковой бригады из Забайкальского региона.

Как сообщал OBOZ.UA, по этому поводу уполномоченный омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой с требованием предоставить информацию о похищенных гражданских, и призвал международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора, чтобы остановить незаконные депортации украинцев.

