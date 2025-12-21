В ВСУ назвали бригаду оккупантов, причастную к похищению людей из Грабовского на Сумщине

Ночью 20 декабря группа российских военных зашла на приграничную территорию села Грабовское Сумской области и вывезла оттуда 50 гражданских жителей. Согласно гуманитарному праву эта ситуация является военным преступ лением и фактически – похищением гражданских.

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии"Общественному вещанию". Такие действия врага, по его словам, не выглядят, как попытка масштабного прорыва или крупной военной операции.

Что известно

Вечером и ночью подразделения российской 36-й мотострелковой бригады зашли в Грабовское и пытались проникнуть в глубину Украины до одного километра. Российские военные вывезли до 50 гражданских, преимущественно мужчин.

"Этот случай еще раз демонстрирует необходимость эвакуации из непосредственной зоны боевых действий и с приграничных территорий", — говорит Трегубов.

По словам спикера, это были люди, которые ранее отказались от эвакуации. В ночь просачивания российских отрядов в районе Грабовского продолжались боевые действия, и сейчас, по словам Трегубова, продолжаются мероприятия по их вытеснению. Он также отметил, что действия оккупантов не выглядят как попытка прорыва или военных маневров.

По его мнению, это локальная провокация на не ключевом направлении, и значительной ее частью стало именно похищение гражданских лиц. Эти действия не имеют стратегических целей, отмечает спикер, и могут быть направлены на политическую или информационную атаку.

Что предшествовало

Напомним, 20 декабря российские захватчики заняли пограничное село Грабовское в Сумской области. После этого они принудительно вывезли на территорию РФ чуть более 50 местных жителей (преимущественно пожилых людей), которые в письменной форме отказались от эвакуации вглубь Украины ранее. Детей среди депортированных украинцев, по данным старосты села Ларисы Кремезной, не было.

В ВСУ подтвердили информацию о похищении людей. Как сообщал OBOZ.UA, по этому поводу уполномоченный омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой с требованием предоставить информацию о похищенных гражданских, и призвал международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора, чтобы остановить незаконные депортации украинцев.

