Стрелял с ПЗРК 'Игла': стало известно, кто сегодня сбил российский Су-25 на Торецком направлении. Фото

Многоцелевой штурмовик страны-агрессора Су-25 на Торецком направлении (Донецкая область) в субботу, 8 февраля, сбил солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ровенщины Павел Жалко. Военный стрелял по самолету из ПЗРК "Игла".

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Об этом сообщили в ОВА. Он работал в команде вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр.

"Стрелок из Дубенщины отправил российский самолет в ад. Сегодня в небе над Бахмутщиной, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых", – говорится в сообщении Ровенской ОВА.

Там отметили, что стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТРО Ровенщины Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель.

"Рассчитали курс и осуществили пуск с ПЗРК "Игла". Поздравляем нашего бойца с достижением и продолжаем уничтожать врага! Слава героям! Слава Украине!" – добавили в ОВА.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в Донецкой области украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. Эффективно отработали по российским воздушным судам бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода и 57-го ОБ ТрО на Торецком направлении.

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 8 февраля, также стало известно о том, что украинские военные уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепек". Ценную технику противника наши бойцы буквально превратили в металлолом.

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