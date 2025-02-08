Превратили в металлолом: Силы беспилотных систем уничтожили редкий ТОС-1А 'Солнцепек'. Видео

В субботу, 8 февраля, стало известно о том, что украинские военные системы уничтожили редкий ТОС-1А "Солнцепек". Ценную технику противника наши бойцы буквально превратили в металлолом.

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Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ. Отмечается, что операция по ликвидации была проведена на Запорожском направлении.

"На этот раз "Солнцепек" сам превратился в пепелище. Еще одно мощное оружие врага отправилось в металлолом!" – добавляют военные.

Операцию провели операторы 412 полка NEMESIS во взаимодействии с подразделениями Сил территориальной обороны и другими смежными подразделениями. Именно они обнаружили и уничтожили тяжелую враждебную огнеметную систему залпового огня калибра 220 мм.

Справка

ТОС-1А "Солнцепек" – это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы, создавая мощную взрывную волну и уничтожая все в радиусе поражения. Этим оружием оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и украинские населенные пункты, пытаясь прорвать оборону и нанести максимальные разрушения.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в Донецкой области украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. Эффективно отработали по российским воздушным судам бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода и 57-го ОБ ТрО на Торецком направлении.

Как писал OBOZ.UA, ранее Воздушное командование "Восток" показало боевую работу бойцов противовоздушной обороны и ликвидацию вражеских целей во время российского обстрела.

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