Использует как "мишени": Россия тренирует операторов БПЛА на гражданском населении Украины – FT

Российская оккупационная армия использует мирных жителей Украины в качестве "мишеней" для того, чтобы тренировать операторов БПЛА. Такая террористическая практика россиян приводит к большому количеству жертв и раненных среди гражданских.

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При этом захватчики целенаправленно охотятся на автомобили, велосипеды и даже пешеходов. Об этом говорится в материале Financial Times.

От вражеских дроновых атак больше всего страдают жители Херсона. Как сообщается, с середины лета население областного центра стало целью эксперимента, не имеющего прецедентов в современной европейской войне. Россия фактически пытается опустошить город путем преследования его жителей ударными беспилотниками. В то же время таким образом путинские войска оттачивают навыки операторов БПЛА, используя мирных жителей в качестве "мишеней".

Всего за полгода Херсон и соседние села вдоль правого берега реки Днепр подверглись более чем 9500 атакам с использованием небольших беспилотников, в результате которых погибло не менее 37 человек и сотни получили ранения.

Проект Eyes on Russia Центра информационной устойчивости (CIR), некоммерческой организации со штаб-квартирой в Лондоне, занимающейся разоблачением нарушений прав человека и военных преступлений, проанализировал и подтвердил 90 подобных атак на мирных украинцев.

Аналитики обнаружили, что подавляющее большинство атак было направлено на движущиеся либо на неподвижные транспортные средства – цели, которые "трудно воспроизвести в тестовой среде". Российские беспилотники в основном нацелены на уязвимые повседневные места: многолюдные рынки, заправочные станции, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.

Напомним, российские оккупанты 1 декабря атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне. Во второй половине дня они сбросили взрывчатку на рейсовый автобус в облцентре.

Ранее оккупанты атаковали с БпЛА маршрутку в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погибли две женщины и мужчина. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.