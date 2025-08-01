'Очень много ненужных смертей': Трампу доложили, что потери России на войне в 14 раз выше, чем у Украины

За июль 2025-го потери России в ее войне против Украины составили примерно 20 000 солдат; всего с начала года это количество оценивается в 112 500 оккупантов. В то же время Силы обороны Украины потеряли с начала года около 8 000 людей, но это число не учитывает пропавших без вести.

Соответствующую статистику 1 августа получил президент США Дональд Трамп от американских ведомств. Он поделился цифрами и своей оценкой на платформе Truth Social.

Республиканец назвал войну "нелепой". "Это очень много ненужных смертей!" – заявил он, комментируя потери страны-агрессора РФ.

"Однако Украина тоже сильно пострадала. С 1 января 2025 года они потеряли около 8000 солдат, и это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньших количествах, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские объекты", – рассказал американский президент.

В конце он в очередной раз назвал это противостояние "войной Байдена, а не Трампа", отметив, что "этой войны не должно было быть".

"Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я ее остановить!" – сделал довольно обтекаемое заявление глава Белого дома.

Отметим, что Трамп не раскрыл, кто именно подготовил ему отчет с такой статистикой. Если верить опубликованным цифрам, потери Украины ниже примерно в 14 раз. Количество людей, которые числятся пропавшими без вести, в Вашингтоне не раскрыли.

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит РФ якобы для попытки прекращения войны в Украине. В Москву американец направится после своей поездки на Ближний Восток.

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