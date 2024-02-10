ВСУ достигли определенных успехов в Крынках на левобережье Херсонщины – ISW

Украинские военнослужащие продолжают сохранять присутствие на левобережной части Херсонской области и отражают многочисленные вражеские атаки. Более того, на днях бойцы ВСУ добились незначительного подтвержденного успеха в районе населенного пункта Крынки.

При этом вдоль береговой линии на левобережье Херсонщины продолжаются бои. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Определенный успех украинских воинов в Крынках подтверждают геолоцированные кадры, опубликованные 8 февраля. В течение 9 февраля позиционные бои продолжились на левом берегу Херсонской области.

По информации начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковника Натальи Гуменюк, российская оккупационная армия снизила интенсивность атак на украинские позиции на левом берегу Херсонской области.

В последнее время путинские террорист проводят штурмовые действия без поддержки бронетехники. Такая тактика врага объясняется значительными потерями техники.

Напомним, враги упорно утверждают, что село Крынки в Херсонской области находится под контролем российских армии и они отбросили украинские войска за Днепр. Но морские пехотинцы из 36-й Отдельной бригады с этим не согласны. Теперь сине-желтый флаг в населенном пункте тешит взор украинцев вопреки всей кремлевской пропаганде.

Как сообщал OBOZ.UA, на левом, временно оккупированном берегу Херсонской области село Крынки исчезло с карты. До того как Россия начала против Украины полномасштабное вторжение, здесь жили люди, а теперь остались руины.

Ранее сообщалось, что бои Крынках – это уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, когда небольшая группа удерживает плацдарм в противодействии силам, в 200 раз превышающим ее по численности. При этом не обладая тяжелой техникой и действуя на плацдарме исключительно пехотной компонентой, хотя и под прикрытием артиллерии и дронов.

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