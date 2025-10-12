Зеленский: армия России за неделю выпустила по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты

Российская оккупационная армия не прекращает террористические атаки по Украине. Только в течение последней недели захватчики выпустили по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты.

Россия продолжает воздушный террор городов, при этом усиливает удары по энергетике. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Итоги российских обстрелов за неделю

Глава государства констатировал, что в течение недели многие регионы Украины находились под обстрелами и во многих продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Зеленский отметил, что ежедневно россияне продолжают убивать мирное население и только наращивают количество средств поражения.

"Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей. Вчера в Константиновке авиабомбой был убит ребенок в храме. Всего за эту неделю против Украины применили более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов", – сообщил Зеленский.

Президент заявил, что российская армия позволяет себе эскалацию ударов и пользуется тем, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке. В связи с этим Зеленский в очередной раз обратился к мировому сообществу с просьбой усилить санкции против России.

"Именно поэтому нельзя разрешать никакого ослабления давления. Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, финансирующих эту войну, – все должно оставаться на столе. И именно это может открыть путь к продолжительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно миротворческому процессу на Ближнем Востоке. Спасибо всем, кто помогает", – заявил президент Украины.

Напомним, в ночь на 12 октября российские войска атаковали Одесскую область. Удары по гражданской и энергетической структуре оккупанты нанесли с помощью ударных дронов. В результате атаки часть населения Белгорода-Днестровского осталась без света и воды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате ночных обстрелов одна из областей Украины осталась без электроэнергии из-за обстрелов, отсутствуют в регионе также вода и мобильная связь. Из-за прицельного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре Донетчины область обесточена. Продолжаются восстановительные работы.

