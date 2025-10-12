Армия РФ прицельно ударила по энергетической инфраструктуре Донетчины: регион обесточен

Утром 12 октября россияне снова атаковали Донецкую область. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он заявил об обесточивании области.

Оккупанты ударили по энергоинфраструктуре Донецкой области

Донецкую область захватчики атаковали утром в воскресенье.

"Донетчина обесточена в результате вражеских обстрелов. Утром россияне снова прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре", – написал Филашкин.

В регионе начаты работы по возвращению света в дома украинцев.

"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить", – констатировал чиновник.

Начальник Донецкой ОВА также сообщил, что в области работают пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях в результате российского артобстрела поврежден аммиакопровод в Донецкой области. Оккупанты повредили оборудование сателлитного поста секционирования на магистральной ветке аммиакопровода "Одесса – Тольятти". После инцидента фиксировалось небольшое количество технического аммиака, ведь транспортировка вещества прекращена еще с 2014 года.

