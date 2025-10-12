Враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Одесской области: часть населения – без воды

В ночь на 12 октября российские войска атаковали Одесскую область. Удары по гражданской и энергетической структуре оккупанты нанесли с помощью ударных дронов.

В результате атаки часть населения Белгород-Днестровского осталась без света и воды. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском городском совете и в Одесской областной военной администрации.

Что известно о последствиях атаки в Одесской области

Утром в воскресенье начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о ночной атаке войск РФ на регион.

"В ночь на 12 октября регион подвергся очередной атаке ударными дронами. Несмотря на активную работу ПВО, которая сбила большинство вражеских целей, есть попадания в гражданскую и энергетическую инфраструктуру", – отметил чиновник.

В частности, под ударами врага оказалась критическая инфраструктура в Белгород-Днестровском: в городском совете заявили о частичном разрушении атакованных объектов.

"По состоянию на утро в некоторых районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение. Сейчас работники коммунальных предприятий города и специалисты компании "ДТЭК" проводят ремонтно-восстановительные работы для скорейшего восстановления стабильного функционирования систем жизнеобеспечения. Ориентировочное время восстановления подачи воды в сети водоснабжения — 12:30", – отметили в Белгород-Днестровском городском совете.

По данным Кипера, в регионе фиксируется ряд последствий ночной атаки.

"Повреждены объект газовой инфраструктуры и надворное сооружение. Возникли пожары, которые быстро потушили спасатели. К сожалению, один человек пострадал. Женщина 1991 года рождения доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. Также попадание произошло в объект энергетической инфраструктуры и здание районной государственной администрации (выбито остекление). К счастью, пострадавших нет", – рассказал глава ОВА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате ночных обстрелов одна из областей Украины осталась без электроэнергии из-за обстрелов, отсутствуют в регионе также вода и мобильная сеть. Из-за прицельного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре Донетчины область обесточена. Продолжаются восстановительные работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!