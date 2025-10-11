Всегда приходил на помощь другим: в Херсоне в результате российской атаки погиб работник водоканала. Фото

Россияне накануне, 10 октября, убили в Херсоне сотрудника городского водоканала Виталия Карташова. Служебный автомобиль, которым управлял мужчина, оккупанты атаковали дроном.

59-летний Виталий Карташов погиб на месте, трое его коллег получили тяжелые ранения. О преступлении захватчиков и об убитом ими херсонце рассказали в Херсонском водоканале и в издании "Украинский юг".

Что известно об убийстве россиянами Виталия Карташова

В Херсонском водоканале рассказали о потере коллеги.

"9 октября 2025 года стало последним днем жизни для водителя автотранспортной службы Херсонского водоканала Виталия Васильевича Карташова. В январе 2026 года ему должно было бы исполниться 60 лет... Виталий погиб в результате атаки вражеского дрона при исполнении служебных обязанностей, оставив в сердцах сотрудников неописуемую боль и скорбь", – говорится в сообщении.

В тот день Виталий вместе с группой коллег выехал в Корабельный район по вызову. Около 14:30, рассказывал тогда начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, автомобиль коммунальщиков россияне атаковали с дрона.

"В результате вражеского удара на месте погиб работник одного из коммунальных предприятий, который находился за рулем. Мои соболезнования родным и близким", – написал в четверг Прокудин.

Трое коллег погибшего, мужчины в возрасте 44, 48 и 49 лет, получили контузии, осколочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

О погибшем Виталии Карташове у его коллег остались самые теплые воспоминания.

"Он был светлым и добрым человеком, искренним на помощь, отзывчивым к чужой беде. Профессионал на работе, хороший хозяин дома, Виталий ответственно относился к каждому делу, был очень выдержанным и мужественным. Коллектив Херсонского водоканала разделяет горе семьи и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Светлая и вечная память", – отметили в водоканале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ обстреливает Херсон кассетными боеприпасами из КНДР. Поскольку северокорейские суббоеприпасы JU-90 являются очень ненадежными, они часто остаются неразорванными и поэтому представляют еще большую угрозу для мирных жителей.

Также на днях оккупанты нанесли удар по остановке транспорта в облцентре. В результате удара погиб мужчина, еще один – получил ранения.

