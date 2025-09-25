РФ обстреливает Херсон кассетными боеприпасами из КНДР: в чем заключается дополнительная опасность для гражданских

Страна-агрессор Россия уже длительное время использует кассетные боеприпасы из КНДР, но теперь ими враг обстреливает и украинские города, в частности Херсон. Северокорейские суббоеприпасы JU-90 являются очень ненадежными, они часто остаются неразорванными и поэтому представляют еще большую угрозу для мирных жителей.

Об этом сообщает украинский военный портал Defence Express. Кассетные боеприпасы производства КНДР запускаются по Херсону из реактивных систем залпового огня.

Что известно о применении кассетных боеприпасов по Херсону

Первые фото с такими боеприпасами, которыми враг обстреливает этот город, показала полиция, отметив, что они были найдены в прибрежных районах. Но маркировка на снимках была зацензурена.

"Кроме непосредственного поражения, значительную опасность представляют элементы, которые не сдетонировали. Такие боеприпасы напоминают колокольчики и оснащены характерными хвостиками из ткани. Они могут взорваться даже от малейшего прикосновения", – отметили правоохранители.

В Telegram-канале "СПЖ "Водограй" опубликовали фото боеприпаса с маркировкой, что подтвердило его происхождение.

Считается, что кассетные боеприпасы могут запускаться из 240-мм реактивной системы залпового огня M-1991. Также встречается версия, что речь идет и о северокорейской копии "Града" ВМ-11. В Defense Express отметили, что, как известно, что РФ получила из КНДР и кассетные 107-мм реактивные снаряды для Type-75.

Чем опасны суббоеприпасы JU-90

В этом суббоеприпасе, который сейчас специалисты условно обозначают как JU-90, прослеживается попытка скопировать американский M42 с кассетного артиллерийского боеприпаса М483 и M864. В то же время северокорейская копия получилась критично хуже.

По замыслу JU-90, как и оригинал, должен комбинировать кумулятивную боевую часть и осколочный эффект. Но при его производстве ключевые элементы были максимально упрощены и удешевлены. Например, вместо обязательно медной кумулятивной воронки использована стальная, что очень сильно влияет на формирование кумулятивной струи и уменьшает пробитие.

"Ориентировочно он составляет до 3 см вместо 7 см у оригинала. Что касается осколочного действия, то оно ограничено тем, что стальной корпус не имеет насечки, которая необходима для эффективного формирования обломков. Также механизм подрыва инерциальным ударником довольно примитивный и не может считаться надежным, что в конечном итоге и объясняет довольно значительную долю неразорвавшихся суббоеприпасов", – отметили в Defense Express.

Именно это и представляет еще большую опасность для гражданского населения, так как неразорвавшиеся суббоеприпасы по сути превращаются в противопехотные мины. Поэтому в полиции предупредили, что этих суббоеприпасов категорически запрещено касаться и перемещать, а при нахождении необходимо сообщить в соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина фиксирует наибольшее в мире количество жертв от кассетных боеприпасов, что является следствием их активного использования Россией с первого дня широкомасштабной войны. За весь период полномасштабного вторжения РФ в нашей стране задокументировано более 1200 жертв этих снарядов, причем подавляющее большинство приходится на 2022 год. В прошлом году в мире зарегистрировано 314 жертв этих бомб, из них 193 – это украинцы.

