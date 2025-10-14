Оккупанты разбомбили лицей под Харьковом, только что отремонтированный за 200 млн. Фото

В ночь на 12 октября рашисты разрушили лицей в Чугуеве Харьковской области. Здание учебного заведения только что отремонтировали за почти 200 млн грн.

Об этом сообщил проект "Наши деньги". По ее словам, больше всего пострадал именно лицей №2, который должен был быть готов до конца года.

По данным проекта "Наші гроші", ремонт заведения начался в 2023 году за счет областного бюджета в рамках Региональной Программы восстановления, развития и поддержки систем жизнеобеспечения Харьковской области на период действия военного положения.

Тендер на ремонт лицея выиграла фирма ООО "Промтекс" с начальной стоимостью контракта 235 млн грн. После анализа сметы Харьковским антикоррупционным центром цены стройматериалов были снижены, а некоторые проектные решения изменены, что позволило уменьшить сумму до 180 млн грн. Вместе с дополнительными работами окончательная стоимость ремонта составила более 194 млн грн. Теперь этот объект разрушен и его придется восстанавливать снова.

За два дня обстрелов в Чугуеве пострадало как минимум десяток частных домов, две многоэтажки, два учебных заведения, частное предприятие и одно административное здание.

Это не первый случай разрушения только что отремонтированных школ в Харьковской области во время войны. В апреле 2025 года рашисты разрушили лицей в Старом Салтове, который ремонтировали два года и потратили 148 млн грн. После этого Харьковская ОГА продолжила проект и заказала строительство укрытия в разрушенном заведении.

Кроме лицея №2, в этом году заказан ремонт со строительством укрытий для лицеев №8 и №5 в Чугуеве, а также реконструкция больницы в Изюме стоимостью 1 млрд грн. 12 октября состоялся аукцион на строительство онкоцентра в Харькове за 3,16 млрд грн за счет европейских доноров, который выиграл консорциум "Билдинг групп", в состав которого входит фирма "Промтекс".

По данным поисково-аналитической системы "007", во время войны "Промтекс" получила от заказчиков 1,21 млрд грн за ремонт различных объектов в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 октября российский беспилотник атаковал общежитие одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова. В результате взрыва повреждена крыша и более 20 окон. Пострадавших людей нет.

