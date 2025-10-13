В Харькове вражеский дрон залетел прямо в окно общежития, где живут переселенцы из Купянска: появились данные о последствиях. Фото и видео

Утром 13 октября российский беспилотник атаковал общежитие одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова. В результате взрыва повреждена крыша и более 20 окон. Пострадавших людей нет.

Об инциденте сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов и работник местной прокуратуры. По их данным, тип беспилотника сейчас устанавливается, по факту атаки открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Около 09:20 утра дрон, который запустили россияне попал в общежитие учебного заведения. В здании проживают гражданские, в частности вынужденные переселенцы из Купянщины.Взрывная волна выбила более 20 окон, а крыша получила существенные повреждения.

По словам Терехова, несмотря на удар жители общежития остались невредимыми. Также он отметил, что в районе отсутствуют военные объекты, поэтому обстрел был направлен против гражданского населения.

"Находилась на улице, подметала. И зашла погреться, попить кофе. Это, пожалуй, меня спасло. Оно все так быстро, резко произошло, что я ничего не поняла. Кроме взрыва и того, что дверь вынесло, больше ничего не видела", – рассказала "Суспільному" очевидица событий.

Правоохранители продолжают расследование, фиксируют последствия удара и устанавливают тип беспилотника.

Напомним, утром, 6 октября, военные российской армии нанесли удар по Боровой Харьковской области. В результате дроновой атаки по автомобилю пострадали председатель громады и секретарь.

Также сообщалось, что 5 октября около 12:00 российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, который ехал по трассе в Купянском районе. Ранения получила 37-летняя волонтер, которая была за рулем.

