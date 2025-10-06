Враг ударил по Боровой на Харьковщине: пострадали глава громады и секретарь

В понедельник утром, 6 октября, военные российской армии нанесли удар по Боровой Харьковской области. В результате дроновой атаки по автомобилю пострадали глава громады и секретарь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Детали атаки

Известно, что оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто, попав в заднее колесо.

"В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады – они получили взрывные травмы, ушибы", – написал чиновник

По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, в воскресенье, 5 октября, страна-агрессор в очередной раз запустила боевые дроны по Украине. Под атакой оказалась и Харьковская область. Вражеские дроны 15 раз обстреляли областной центр. Повреждены дома в частном секторе, пострадали люди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 5 октября, Россия дважды атаковала дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранена волонтер.

