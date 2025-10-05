Вражеские дроны 15 раз атаковали Харьков: есть пострадавшие, повреждены дома в частном секторе

В воскресенье, 5 октября, страна-террорист снова запустила боевые дроны по Украине. Под атакой, в частности, оказалась Харьковская область.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Отмечается, что вражеские дроны 15 раз атаковали Харьков. Повреждены дома в частном секторе. Другие детали атаки уточняются.

По состоянию на 23:49 Олег Синегубов сообщил, что три человека получили острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки БПЛА на Харьков. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 00:51 6 октября количество пострадавших в Харькове увеличилось до четырех.

Как сообщил глава ОГА Олег Синегубов, к медикам обратился 63-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь.

По предварительной информации, под вражеским ударом БПЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород. Сейчас информация о пострадавших не поступала.

Мэр города Игорь Терехов также сообщил, что в Харькове прогремели взрывы. Предварительно город был атакован вражескими боевыми дронами.

"Последствия ударов уточняются, но уже есть информация о том, что пострадали дома в частном секторе Угроза повторных ударов сохраняется – будьте осторожны!", – говорится в сообщении Терехова

По состоянию на 23:33 был зафиксирован еще один удар вражеским боевым дроном по Шевченковскому району города. Последствия атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 октября, Россия дважды атаковала дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранена волонтер.

Что предшествовало

В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись жилые дома, на местах попаданий вспыхнули пожары, без света остались более 70 тысяч потребителей. Известно как минимум об одной жертве, есть и пострадавшие, среди которых – 16-летняя девушка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

Кроме того, в ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

