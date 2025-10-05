Войска РФ атаковали Запорожье: есть жертва, пострадали 9 человек, повреждены дома и авто. Фото и видео

В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись жилые дома, на местах попаданий вспыхнули пожары, без света остались более 70 тысяч потребителей.

Известно о по меньшей мере одной жертве, есть и пострадавшие, среди которых – 16-летняя девушка. О последствиях вражеской атаки рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Что известно

Об ударах войск РФ по Запорожью чиновник сообщил около 3 часов ночи. Враг атаковал по меньшей мере десятком "Шахедов" и КАБ. После взрывов в части облцентра начались перебои со светом и водой: по состоянию на 7 утра было обесточено 73 тысячи абонентов.

"Без света более 67 тысяч абонентов областного центра и более 6 тысяч – Запорожского района. Энергетики уже начали работы по восстановлению, плановый срок завершения – до конца суток", – отметил Федоров.

О пострадавших на момент первых сообщений информации еще не было.

Под ударом, по словам Федорова, оказалось одно из предприятий: на его территории вспыхнул пожар.

Со временем начала появляться информация о пострадавших в результате атаки.

На 03:12 было известно о двух раненых, Федоров писал также о попаданиях в жилые дома и пожарах.

В 03:37 количество пострадавших возросло до четырех человек, среди них – девушка 16-лет. Также стало известно о первой жертве: в результате российского удара погибла женщина.

В 03:50 Федоров констатировал, что пострадали уже шестеро горожан – и люди продолжали обращаться к медикам за помощью.

"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушение двора частного дома – такие последствия вражеской атаки на Запорожье", – рассказал начальник ОВА в 05:23, опубликовав кадры с мест прилетов.

По состоянию на 6 часов утра к медикам за помощью обратились девять человек.

"Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Запорожье: по меньшей мере десять прилетов по городу. Один человек погиб. Девять – ранены. Разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Выбиты окна, изуродованы дворы, перебои со светом и водоснабжением", – написал Федоров в 06:29.

Он добавил, что с первых минут после атаки на местах работают спасатели, коммунальщики, медики, энергетики, полиция.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что еще с вечера субботы, 4 октября, Украина находилась под массированной воздушной атакой.

В разгар атаки сообщалось, что враг запустил более 150 "Шахедов" и крылатые ракеты. Значительная часть средств поражения направлялась на запад нашего государства.

