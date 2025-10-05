Украина под массированной воздушной атакой: враг запустил более 60 'Шахедов' и поднял в небо стратегическую авиацию

Поздно вечером 4 октября Россия снова запустила по Украине десятки ударных дронов. В небе наблюдается более 120 "Шахедов", но существует угроза применения стратегической авиации в течение ночи.

По данным мониторингового канала, группы вражеских БПЛА заметили в ряде областей. Также сообщается об угрозе комбинированного ракетного удара в течение следующих 12 часов.

По состоянию на 23:31 фиксировалось около 60 беспилотников, и ситуация была следующей:

Группы БпЛА направляются через Харьковскую и Полтавскую области, мимо Полтавы и Кременчуга.

Группа БпЛА направляется мимо Никополя в направлении Днепра/агломерации, Каменского

Группы БпЛА через Черниговскую область через Нежин и Чернигов в направлении Киевщины, в частности Вышгородского района.

Группы БпЛА через Новгород-северский и Шосткинский районы Сумщины и Черниговщины.

Россия осуществила дополнительные запуски БПЛА и подняла в небо авиацию

По состоянию на 00:00 воскресенья, 5 октября, вражеская стратегическая авиация активна, но вылетов в настоящее время не фиксировалось. Что касается российского флота, то ракетоносители заведены в пункты базирования.

Уже в 00:50 мониторы отметили взлет четырех бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Курс Юго-Восточный в направлении Каспийского региона РФ, о фактических угрозах будет объявлено отдельно.

В случае боевого вылета:

вхождение в Саратовскую область от 03:45;

вхождение в Каспийский регион от 04:20.

После полуночи количество беспилотников возросло – враг осуществил дополнительный пуск "Шахедов" из Брянска и Орла.

Две группы общим количеством в 16 БпЛА движутся через Криворожье и Пятихатки в направлении Александрии, Кировоградская область.

"Шахеды" заметили севернее Киева в направлении Житомирщины и в направлении Броваров с востока.

Новые группы "Шахедов" залетают на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину через Луганщину.

Новые группы БпЛА с ВОТ Херсонщины в направлении Баштанского района Николаевской области.

По состоянию на 00:54 количество БПЛА в небе над Украиной возросло до 123. В общем они проходят транзитом, общий курс Западный.

Воздушные силы ВСУ предупредили о "табуне" дронов армии РФ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины проинформировали, что в небе над Украиной действуют несколько групп БПЛА, а именно:

Сумщина: БпЛА курсом на Степановку, Репки.

БпЛА курсом на Степановку, Репки. Черниговщина: БпЛА – на Борзну, Прилуки, Гончаровское, Бобровицу.

БпЛА – на Борзну, Прилуки, Гончаровское, Бобровицу. Киевская область: БпЛА – на Переяслав, Яготин, Барышевку, Ржищев.

БпЛА – на Переяслав, Яготин, Барышевку, Ржищев. Житомирская область: БпЛА – в направлении Малина, Коростеня, Попельни.

БпЛА – в направлении Малина, Коростеня, Попельни. Полтавщина: БпЛА – курсом на Чутово, Глобино, Котельву, Карловку, Полтаву.

БпЛА – курсом на Чутово, Глобино, Котельву, Карловку, Полтаву. Харьковщина: БпЛА – курсом на Златополь, Андреевку, Барвенково, Новую Водолагу, Борки, Берестин, Балаклею, Коломак, Старый Салтов.

БпЛА – курсом на Златополь, Андреевку, Барвенково, Новую Водолагу, Борки, Берестин, Балаклею, Коломак, Старый Салтов. Черкасская область: БпЛА – курсом на Черкассы, Чигирин, Смелу, Золотоношу.

БпЛА – курсом на Черкассы, Чигирин, Смелу, Золотоношу. Днепропетровская область: БпЛА курсом на Пятихатки, Царичанку, Юрьевку, Днепр, Петропавловку, Шахтерское, Соленое.

БпЛА курсом на Пятихатки, Царичанку, Юрьевку, Днепр, Петропавловку, Шахтерское, Соленое. Кировоградщина: БпЛА – на Петрово, Ингулецкое.

БпЛА – на Петрово, Ингулецкое. Николаевщина: БпЛА – курсом на Снигиревку, Очаков, Вознесенск, Березнеговатое.

БпЛА – курсом на Снигиревку, Очаков, Вознесенск, Березнеговатое. Одесская область: БпЛА курсом на Березовку.

БпЛА курсом на Березовку. Ровенская область: БпЛА курсом на Ровно.

БпЛА курсом на Ровно. Винницкая область: БпЛА – в направлении Казатина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 октября Россия атаковала Украину с воздуха. Враг применил 112 средств воздушного нападения, среди которых – три баллистические ракеты и более сотни различных дронов. Силы ПВО обезвредили 73 цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!