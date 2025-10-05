РФ убила семью на Львовщине: среди жертв – 15-летняя девочка

Во время массированного комбинированного удара по Львовской области в ночь на воскресенье, 5 октября, россияне убили четырех человек в селе Лапаевка. Все жертвы оказались членами одной семьи, в частности погибла 15-летняя девушка.

Еще один член семьи и жители соседних домов госпитализированы с ранениями. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Россияне убили четырех членов одной семьи

Атака войск РФ по Львовщине 5 октября стала самым массированным комбинированным ударом по региону за все время полномасштабной войны.

Под ударами агрессора находился и облцентр, и населенные пункты области, в частности село Лапаевка Львовского района. Именно в этом населенном пункте россияне убили практически целую семью.

"В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых — 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте", – рассказали во Львовской областной прокуратуре.

Во Львове и области зафиксированы попадания по промышленным и энергетическим объектам.

"Прокуроры совместно с правоохранителями работают на местах событий, фиксируют последствия вражеских ударов и документируют военные преступления РФ. К проведению следственных действий привлечены криминалисты, взрывотехники и судебные эксперты", – подчеркнули в прокуратуре региона.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

Также РФ ударила по Львовщине и Ивано-Франковщине "Кинжалами", "Калибрами" и БпЛА, в результате чего есть жертвы и значительные разрушения, и атаковала инфраструктуру Чернигова и области, из-за чего в регионе снова возникли проблемы со светом.

На вражеский террор отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал США и Европу остановить Россию.

