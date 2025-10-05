Враг атаковал инфраструктуру Чернигова и области: есть проблемы со светом. Фото и видео с места пожара
В ночь на 5 октября российская оккупационная армия в очередной раз массированно атаковала Чернигов. Целью путинских террористов стало предприятие и объекты инфраструктуры.
Вследствие обстрела в областном центре возникли пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Последствия обстрела
По информации ведомства, россияне снова атаковали объекты инфраструктуры в Чернигове. Согласно опубликованным фото, на месте ударов возникли сильные пожары.
В ГСЧС отметили, что спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов. Ситуацию контролируют соответствующие службы.
В свою очередь начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что Чернигов ночью атаковали дроны-камикадзе "Шахед". По его информации, попадание зафиксировано в одно из предприятий.
Также в ОВА подтвердили, что враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов в одном из районов города введены аварийные отключения света.
Кроме того, россияне терроризировали Нежинский район. Там враг атаковал жилой дом и ударил по одному из предприятий. В результате обстрела произошел пожар. В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено административное помещение.
Что предшествовало
Несколько дней назад в Черниговском районе захватчики ударили по объектам энергетической инфраструктуры и сельхозпредприятию. Кроме того, Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине. В результате атаки движение некоторых поездов происходило с существенными задержками вплоть до 7 часов.
Также известно, что ночью 4 октября российская оккупационная армия также массированно атаковала Чернигов. Для террора мирного населения враг применил дроны-камикадзе. В результате обстрела областного центра возник пожар.
Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!