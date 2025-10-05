Враг атаковал инфраструктуру Чернигова и области: есть проблемы со светом. Фото и видео с места пожара

В ночь на 5 октября российская оккупационная армия в очередной раз массированно атаковала Чернигов. Целью путинских террористов стало предприятие и объекты инфраструктуры.

Вследствие обстрела в областном центре возникли пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия обстрела

По информации ведомства, россияне снова атаковали объекты инфраструктуры в Чернигове. Согласно опубликованным фото, на месте ударов возникли сильные пожары.

В ГСЧС отметили, что спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов. Ситуацию контролируют соответствующие службы.

В свою очередь начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что Чернигов ночью атаковали дроны-камикадзе "Шахед". По его информации, попадание зафиксировано в одно из предприятий.

Также в ОВА подтвердили, что враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов в одном из районов города введены аварийные отключения света.

Кроме того, россияне терроризировали Нежинский район. Там враг атаковал жилой дом и ударил по одному из предприятий. В результате обстрела произошел пожар. В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено административное помещение.

Что предшествовало

Несколько дней назад в Черниговском районе захватчики ударили по объектам энергетической инфраструктуры и сельхозпредприятию. Кроме того, Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине. В результате атаки движение некоторых поездов происходило с существенными задержками вплоть до 7 часов.

Также известно, что ночью 4 октября российская оккупационная армия также массированно атаковала Чернигов. Для террора мирного населения враг применил дроны-камикадзе. В результате обстрела областного центра возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

