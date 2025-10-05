'Америка и Европа должны действовать': Зеленский прокомментировал массовую атаку РФ по гражданским украинцам

В ночь на воскресенье, 5 октября, россияне атаковали Украину более 50 ракетами и около 500 дронами. Под ударами находились девять регионов на западе, востоке, севере и юге нашего государства, известно о более 10 пострадавших и пяти погибших.

О последствиях вражеского террора рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал США и Европу помочь Украине защититься от российских воздушных атак, а также принять меры, чтобы заставить агрессора остановиться.

Россия запустила полсотни ракет и около 500 дронов

Глава государства рассказал, что в ходе массированной комбинированной атаки РФ этой ночью на украинские города и села летели более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

"Били крылатыми ракетами, "шахедами" и в том числе "кинжалами". Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом. По состоянию на сейчас известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора", – отметил Зеленский.

Он отметил, что на местах прилетов продолжаются спасательные и восстановительные работы. Не завершена еще и оценка нанесенного врагом в течение ночи ущерба.

"Постоянно получаю доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, руководителей областных военных администраций, главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Ожидаю максимально оперативную и качественную работу чиновников над ликвидацией последствий в пострадавших регионах", – сообщил президент.

Ночью россияне снова били по гражданской и критической инфраструктуре, ведь воюет агрессор не только с украинской армией, а со всем народом. И мир не может бездействовать перед продолжением ужасных преступлений.

"Россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", –– призвал президент Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

Также РФ ударила по Львовщине и Ивано-Франковщине "Кинжалами", "Калибрами" и БпЛА, в результате чего есть жертвы и значительные разрушения, и атаковала инфраструктуру Чернигова и области, из-за чего в регионе снова возникли проблемы со светом.

