'Кинжалы', 'Калибры', БпЛА: РФ ударила по Львовской и Ивано-Франковской областям, Польша подняла истребители

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия устроила новую комбинированную атаку на Украину: враг запускал ударные БпЛА типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Значительное количество вражеских средств воздушного нападения летели на запад Украины, прежде всего на Львов.

Сообщалось о работе ПВО и взрывах на Львовщине, Ривненщине и Ивано-Франковщине. А в Польше из-за российской атаки на Украину в небо поднимали истребители.

Что известно об атаке

Очередную ночь воздушного террора Россия начала еще с вечера субботы, 4 октября – с запуска ударных дронов.

А примерно с 4 утра в воздушном пространстве Украины появились крылатые ракеты Х-101 и "Калибр": их оккупанты, по данным мониторинговых каналов, запускали с юга, а также из Саратовской области РФ.

Около 6 утра россияне подняли в воздух истребители МиГ-31К. Из района Саваслейки они запустили две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" в направлении Львова.

По данным мониторинговых каналов, удар в воскресенье стал одним из самых массированных. По предварительным подсчетам, враг задействовал более 700 БпЛА различных типов, до 50 крылатых ракет "Х-101", "Калибр" с бомбардировщиков Ту-95МС, ракетоносителей из акватории Черного моря, а также 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

Основное направление удара — Львов и Львовская область.

Во Львове первые взрывы прозвучали после 4 утра. Сначала облцентр находился под ударами российских БпЛА, работала ПВО. А около 05:30 мэр Львова Андрей Садовый вслед за Воздушными силами ВСУ и мониторинговыми каналами сообщил о ракетах в направлении города.

Впоследствии в сети начали появляться кадры с пожаром во Львове после взрывов.

"Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты. Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!" – написал Садовый в 06:37

Тем временем на Львов продолжали лететь крылатые ракеты. Через некоторое время в горсовете заявили об обесточивании части города, в частности перебои со светом фиксировались в районах Рясное и Левандовка.

"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но на всякий случай лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно защитить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", – обратился Садовый к львовянам в 07:49.

В Воздушных силах заявляли о движении групп вражеских дронов и ракет на Львов, Стрый, Бурштын, Ивано-Франковск, Коломыю, Броды, а также на Ривненщину.

Так, во Львове взрывы практически непрерывно звучали около четырех часов подряд: город атаковали десятки дронов и ракет. Мониторинговые каналы заявляют о том, что это была, вероятно, самая массированная атака на Львов за все время полномасштабного вторжения.

Сообщалось и о взрывах в Ривне, Ивано-Франковске, Бурштыне и Стрые.

Польша на фоне атаки РФ на Украину поднимала авиацию

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши около 5 часов утра в воскресенье сообщили о том, что подняли в воздух истребители на фоне атаки России на Украину.

"Внимание, в ночь с 4 на 5 октября 2025 года Российская Федерация в очередной раз наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Польши начало все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли высокого уровня готовности", – указано в официальном заявлении ОК ВС Польши в сети Х.

Польские военные заявили, что упомянутые действия "имеют превентивный характер" и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в приграничных с Украиной районах.

"Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", – указано в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

